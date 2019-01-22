Два жителя Югры перечислили мошенникам 23 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-22T14:01:36+03:00

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Жители Югры вновь пострадали от интернет-мошенников. Найти преступников пока не удалось.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, при продаже телевизора от действий мошенников пострадала 39-летняя жительница Нефтеюганска. После размещения на сайте «Авито» объявления о продаже техники с ней связался покупатель, который предложил перевести деньги за товар на банковский счет. Сообщив информацию, потерпевшая лишилась 16 тысяч рублей.

В Сургуте 41-летний мужчина лишился 7 тысяч рублей. В «Одноклассниках» ему пришло сообщение от знакомого, который попросил занять денег. Сургутянин просьбу друга выполнил, а после узнал, что аккаунт друга был взломан.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».