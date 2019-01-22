В Нягани бывшие жильцы из аварийных домов не платят коммуналку

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-22T13:54:18+03:00

Жители Нягани, которые в начале этого года переехали из аварийных домов в благоустроенные квартиры не желают оплачивать коммуналку в оставленных ими квартирах Фото: Татьяна Коркина

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В Нягани продолжается работа по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. Не все горожане являются добросовестными плательщиками. Так, няганцы, которые в начале этого года переехали из аварийных домов в благоустроенные квартиры не желают оплачивать коммуналку в оставленных ими квартирах.

- По этим семи домам задолженность составляет 4 миллиона 600 рублей, - комментирует заместитель главы города Татьяна Опрышко. – Управляющим компаниям «СВ ЖЭК» и «РЭК» необходимо взять на контроль свои дома, из которых переезжают жильцы, и решить вопросы с переносом задолженности. Также нужно следить, чтобы в расселенных домах не было хищений и возгораний. Кроме того, эти дома необходимо вовремя отключить от коммуникаций.

В планах капитального ремонта на 2018 год значилось 19 домов. Часть из них перешла на год текущий. Причины такого отставания от графика – несвоевременное проведение аукционов Югорским фондом капремонта. Кроме этого, вовремя закончить работу помешали морозы и срыв поставок материала.

- До апреля планируется завершить аукционы на этот год, - рассказывает Татьяна Опрышко. – Мы должны будем отремонтировать 14 домов на сумму около 144 миллионов рублей, выполнить все ремонтные работы в летний период.