2019-01-22T13:31:15+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе курьер кафе по пути к клиенту исполнил все пожелания

Он надеялся на щедрое вознаграждение
Алена Кульмухаметова
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Телефонные мошенники продолжают находить доверчивых югорчан. Так очередной житель округа в надежде получить неплохие чаевые, лишился собственных денег.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Пыть-Яхе курьер одного из кафе пострадал от действий злоумышленников. Получив заказ, он направился по указанному адресу.

На мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, мужчина представился клиентом, к которому в данный момент направляется молодой человек и попросил пополнить счет мобильного телефона. За оказанную услугу он пообещал доплатить одну тысячу рублей. Когда курьер подъехал, то оказалось, что это административное здание и телефон заказчика был уже отключен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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