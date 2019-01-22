Ханты-Мансийск включили в сборник «#ПораПутешествоватьПоРоссии-2019»

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-22T12:54:28+03:00

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В российский сборник «#ПораПутешествоватьПоРоссии-2019» включили одну из лучших экскурсий Ханты-Мансийска.

За два дня гости Ханты-Мансийска могут ближе познакомиться с историей окружной столицы, посетив исторические части города, где проходили военные стычки во времена покорения Сибири и завоевание её Ермаком. Также в экскурсионную программу входит знакомство с бытом коренных народов ханты и манси в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» и посещение самого крупного музея в Югре - Музея Природы и Человека.

Отметим, это уже третий сборник, в который ежегодно входят лучшие туристические экскурсии, мероприятия, праздники и многое другое. За эти годы сборник успел завоевать доверие, как среди представителей турбизнеса, так и среди самих туристов. Как отмечают создатели собрания: за всё время существования электронный вариант книги скачало свыше 40 тысяч человек.