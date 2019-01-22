2019-01-22T12:36:36+03:00
Происшествия

Взломщики соцсетей обманули пенсионерку из Нефтеюганска на 70 тысяч рублей

Женщина назвала все коды «знакомой»
Алена Кульмухаметова
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Жительница Нефтеюганска стала заложницей собственной доверчивости. Она была уверена, что общается в соцсети со знакомой.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганске 53-летняя пенсионерка лишилась более 70 тысяч рублей следующим образом: в одной из социальных сетей ей пришло сообщение от знакомой, которая писала, что может оказать содействие в перечислении денег от одной из финансовых организаций. Для этого потерпевшей необходимо было предоставить в ответном письме данные банковской карты.

После передачи данных женщине стали поступать цифровые комбинации, которые она также направила «знакомой». После списания 72 тысяч рублей, она узнала, что страница, с которой приходили сообщения, была взломана злоумышленниками.

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