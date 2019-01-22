2019-01-22T12:03:23+03:00
Общество

В Югре школы закрываются на карантин

Участились случаи заболевания ОРВИ
Алена Кульмухаметова
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Классы на неделю опустели в нескольких школах округаКлассы на неделю опустели в нескольких школах округаФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе появился всплеск заболеваемости гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. В некоторых муниципалитетах ситуация переросла в эпидемию.

Так, в Югорске и Советском районе с 22 января до 31 января включительно приостановлен учебный и воспитательный процесс в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования.

На карантин закрываются также и средние специальные учебные заведения - Югорский и Советский политехнические колледжи, прекращена работа всех спортивных и творческих секций, кружков для детей и взрослых, в том числе предоставляющих услуги по абонементам.

Приостановлена работа детсадов и других учебных заведений.

Постановлением санитарно-противоэпидемической комиссии в Югорске и Советском районе под запретом с 22 января до особого распоряжения - все массовые спортивные и культурные мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях.

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