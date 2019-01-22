В Сургуте управляющая компания оштрафована за отказ вывозить мусор

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-22T11:50:49+03:00

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Крупногабаритный и строительный мусор скапливался у контейнеров долгое время. Жильцы многоквартирных домов, исправно оплачивающие коммуналку, обратились в прокуратуру.

Как сообщает прокуратура Югры, в Сургуте была проверена управляющая компания «Система» по факту выполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Выяснилось, что жильцы жалуются не зря: во дворах многоквартирных домов не осуществлялся вывоз строительного и крупногабаритного мусора, накопительных контейнеров.

Прокурор города внес представление директору общества, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по результатам рассмотрения которого общество оштрафовано на сумму 125 тысяч рублей.

В настоящее время выявленные нарушения управляющей компанией устранены.