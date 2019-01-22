2019-01-22T11:29:08+03:00
Общество

Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью

Специальная программа «Защищенный кредит» позволяет клиентам с инвалидностью снизить ставку по ипотеке на 1 п. п.
Алена Кульмухаметова
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Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Сбербанк сделал ипотечное страхование жизни доступным для людей с инвалидностью. Теперь они могут воспользоваться специальной программой ипотечного страхования Сбербанка «Защищенный кредит», подразумевающей снижение ставки по ипотеке при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

При оформлении договора ипотечного кредитования клиенты Сбербанка могут заключить договор страхования жизни и здоровья, в том числе в компании «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик». Эта программа включает в себя страхование от рисков постоянной утраты трудоспособности и ухода из жизни. Риск утраты трудоспособности не применим к людям с инвалидностью, поэтому ранее программа «Защищенный заемщик» была для них недоступна.

Компания «Сбербанк страхование жизни» внесла в программу изменения. Обновленный «Защищенный заемщик» обеспечивает клиентов с инвалидностью защитой от риска ухода из жизни в результате несчастного случая или болезни. При наступлении страхового события задолженность клиента перед банком погасит страховая компания. Заключение договора страхования позволяет получить скидку при оформлении ипотечного кредита в размере 1 п. п. к уже заявленной ставке.

Специальные условия ипотечного страхования для лиц с инвалидностью начали действовать во всех отделениях Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- В Сбербанке действует много специальных программ для людей с инвалидностью. Наша цель — дать каждому человеку возможность жить полной интересной жизнью с помощью продуктов и сервисов Сбербанка. Чтобы обеспечить всем клиентам равные возможности кредитования, мы адаптировали ипотечный продукт банка для клиентов с особыми потребностями. Теперь они могут воспользоваться специальной программой “Защищенный кредит“ с пониженной процентной ставкой по ипотеке.

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