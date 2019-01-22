2019-01-22T11:36:13+03:00
Общество

Сургут посетит боец ММА Хабиб Нурмагомедов

Известный спортсмен посвятит день добрым делам
Алена Кульмухаметова
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Фото с личной страницы Хабиба Нурмагомедова в соцсети ВКонтактеФото с личной страницы Хабиба Нурмагомедова в соцсети ВКонтакте
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Фанаты смешанных боевых искусств Сургута имеют шанс увидеть самого прославленного бойца ММА, выступающего под эгидой эгидой UFC Хабиба Нурмагомедова. Он посетит югорский город в конце января.

О прибытии выдающегося спортсмена сообщил глава города Сургут Вадим Шувалов на своей страничке в ВКонтакте.

«В Сургут приедет Хабиб Нурмагомедов! У поклонников наверняка уже замерло сердце, а остальным рассказываю: Хабиб по прозвищу «Орёл» — легендарный спортсмен, действующий чемпион мира по смешанным единоборствам. 31 января в 20:00 он встретится с жителями Сургута в СК «Спарта» (СОК «Энергетик»). А день посвятит добрым делам — запланирован его визит в Сургутский центр социального обслуживания населения «На Калинке», пишет глава города.

Напомним, самым скандальным и запоминающимся выдался бой Хабиба и ирландского бойца Конора Макгрегора.

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