Тур «Северная сказка» в Белоярском районе привлекает этнотуристов

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-22T10:41:03+03:00

В январе за один день на мероприятие собрались 1000 человек

Изменить размер текста: A A

Самое массовое гулянье сезона планируется в День оленевода 9 марта в селе Казым Белоярского района Югры.

В этот день в 80-й раз пройдет олимпиада оленеводов, где участники будут соревноваться в гонках на оленьих упряжках в 5 видах – на мах, рысь, стоя на нартах, на лыжах и на шкуре оленя.

Как сообщают организаторы, в программе – веселые гулянья: угощения национальными блюдами, мастер-классы по выпечке хлеба, ярмарки, квест-тур «Загадки древней культуры», посещение этнографического музея.

При этом, любителям этнотуризма вовсе не нужно ждать марта, чтобы проникнуться Югрой.

В селе Казым на базе Центра сохранения историко-культурного наследия «Касум ёх» каждое воскресенье проводится тур «Северная сказка».

Только в январе тур выходного дня собрал больше 1000 человек.