2019-01-22T10:41:03+03:00
Общество

Тур «Северная сказка» в Белоярском районе привлекает этнотуристов

В январе за один день на мероприятие собрались 1000 человек
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыФото с сайта правительства ХМАО-Югры
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Самое массовое гулянье сезона планируется в День оленевода 9 марта в селе Казым Белоярского района Югры.

В этот день в 80-й раз пройдет олимпиада оленеводов, где участники будут соревноваться в гонках на оленьих упряжках в 5 видах – на мах, рысь, стоя на нартах, на лыжах и на шкуре оленя.

Как сообщают организаторы, в программе – веселые гулянья: угощения национальными блюдами, мастер-классы по выпечке хлеба, ярмарки, квест-тур «Загадки древней культуры», посещение этнографического музея.

При этом, любителям этнотуризма вовсе не нужно ждать марта, чтобы проникнуться Югрой.

В селе Казым на базе Центра сохранения историко-культурного наследия «Касум ёх» каждое воскресенье проводится тур «Северная сказка».

Только в январе тур выходного дня собрал больше 1000 человек.

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