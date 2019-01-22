Житель Кондинского района прятал «спайс» в ботинках
Пройти медосвидетельствование житель посёлка Междуреченский Кондинского района категорически отказался. При обыске полицейские обнаружили у нарушителя наркотики.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в посёлке Междуреченский оперативники совместно с госавтоинспекторами остановили автомобиль, водитель которого по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.
При досмотре полицейские обнаружили и изъяли полимерный сверток с веществом светлого цвета. Наркотические средства подозреваемый прятал в обуви и при проведении личного досмотра попытался от них избавиться.
Результаты химического исследования показали, что изъятое является «спайсом», общей массой около 1 грамма.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.