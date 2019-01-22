В Нижневартовске на уборку снега вышли четыре новых погрузчика

СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-22T10:00:46+03:00

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Коммунальщики Нижневартовска протестировали новую технику. Накануне предприятие получило четыре погрузчика для уборки микрорайонов от снега. В настоящее время парк управляющей компании укомплектован достаточно, чтобы не привлекать машины подрядчиков.

- Долгожданное пополнение. От наших жителей были обоснованные нарекания в прошлом году на уборку снега. Поэтому мы очень хотели, чтобы в наше пользование поступила новая техника. Теперь за каждым микрорайоном, который находится у нас на обслуживании, закреплена техника. Плюс будем привлекать машины, которые есть у нас на балансе. Теперь у нас в наличии 10 машин, - рассказала заместитель директора управляющей компании Вероника Субицкая.

Специалисты говорят, что с приобретением новой техники уборка снега в микрорайонах будет качественнее и оперативнее. Погрузчики способны справляться с большими объемами снега. Вместительность ковша составляет 2 куб. м снега.

Напомним, два года назад специализированное автотранспортное управление за счет собственных средств приобрело трактор «New Holland». Его уникальность в том, что он, несмотря на свои внушительные размеры, более маневренный и может двигаться по диагонали («крабовый ход»). Сейчас данную технику применяют для уборки, например, заездных карманов.

Добавим, в Нижневартовске не прекращается очистка улично-дорожной сети и микрорайонов города от осадков. В выходные было задействовано 113 единиц спецтехники, на снежную свалку направлено более шести тысяч кубометров снега около 350 машин.