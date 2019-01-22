2019-01-22T09:48:18+03:00
Происшествия

В Сургуте спящая мама задавила в своей постели 2-месячного малыша

Женщина взяла малютку в свою кровать
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреФото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Жуткая трагедия случилась накануне в Сургуте. Молодая мать нечаянно лишила жизни собственного младенца.

Следственный комитет Югры начал проверку по факту случившейся трагедии, устанавливаются обстоятельства гибели 2-месячного младенца.

Следователи выяснили, что женщина положила ребенка рядом с собой на кровать и уснула, закрыв по неосторожности носик и ротик малютки. В ходе осмотра места происшествия установлено, что для ребенка в квартире имелось отдельное спальное место – детская кроватка.

В настоящее время по уголовному делу проводится работа, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователями проверяются условия, в которых проживал и воспитывался ребенок. Семья благополучная, на учете в органах системы профилактики не состояла. Расследование продолжается.

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