В Нижневартовске дорожное движение будут регулировать «умные» светофоры

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-22T09:25:47+03:00

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Автоматизированную систему управления дорожным движением на улично-дорожной сети города внедряют в Нижневартовске. Новшевство увеличит пропускную способность и сократит количество заторов, особенно в «часы пик».

Как рассказал начальник управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города Геннадий Котляров, внедрение системы будет реализовано в три этапа. Сейчас завершаются мероприятия первого этапа: оснащение специальным оборудованием и настройка 41 светофорного объекта, объединение их в единую цепь.

- В конце прошлого года 41 светофорный объект включен в координированную систему управления, в которой оператор программирует планы координации (утренний, вечерний режим). Сейчас идет настройка оборудования на улице 60 лет Октября, затем перейдем на улицу Ленина. В новом режиме в настоящее время работают светофоры по улице Мира. Их работа оптимизирована в зависимости от времени суток. В утренние, обеденные и вечерние часы пропускная способность больше. Уже оценили эффективность внедрения автоматизированной системы. Благодаря регулировке время в пути по улице Мира от улицы Ханты-Мансийской до Индустриальной занимает в «часы пик» не больше 15 минут. Ранее на то же расстояние уходило в два раза больше, - рассказал Геннадий Котляров.

Отметим, что в последние 2-3 года Нижневартовск заметно изменился – наблюдается увеличение количества транспорта и плотности потока. Сейчас в городе более 172 тысяч автомобилей. Три года назад - примерно 130 тысяч.

Во время второго этапа включения планируется включить в координированную систему управления оставшиеся 84 светофорных объекта. К оборудованию подключат специальные датчики движения. Это позволит контролировать и координировать транспортные потоки на дорогах города в зависимости от загруженности на конкретном участке. Так называемый режим «зеленой волны».

Управляют системой дистанционно. Оператор отслеживает ситуацию и, в зависимости от загруженности на конкретном перекрестке, может переключать сигналы светофора. Тем самым, снижать задержку транспортных средств у светофоров и уменьшать количество заторов. Кроме того, датчики подадут сигнал, если один из светофоров вышел из строя. Рабочие оперативно устранят поломку.