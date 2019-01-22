Житель Ханты-Мансийска после лечения зубов прихватил чужой смартфон
Большую глупость совершил житель окружной столицы Югры, когда решил совершить кражу телефона в стоматологической клинике. Мужчину нашли по горячим следам.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске по факту кражи сотового телефона установлен подозреваемый. Известно, что кражу похититель совершил, находясь в стоматологической клинике. Сумма ущерба составила 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
В этот же день полицейскими Урая возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Злоумышленник похитил 22 500 рублей с банковской карты заявителя.
Всего в Югре за прошедшие сутки раскрыто 2 ранее зарегистрированные кражи.
Зафиксированы 43 преступления, раскрыто 25, из них: 2 случая мошенничества, 5 краж и 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.