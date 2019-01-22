2019-01-22T08:56:26+03:00
Происшествия

Житель Ханты-Мансийска после лечения зубов прихватил чужой смартфон

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Большую глупость совершил житель окружной столицы Югры, когда решил совершить кражу телефона в стоматологической клинике. Мужчину нашли по горячим следам.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске по факту кражи сотового телефона установлен подозреваемый. Известно, что кражу похититель совершил, находясь в стоматологической клинике. Сумма ущерба составила 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

В этот же день полицейскими Урая возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Злоумышленник похитил 22 500 рублей с банковской карты заявителя.

Всего в Югре за прошедшие сутки раскрыто 2 ранее зарегистрированные кражи.

Зафиксированы 43 преступления, раскрыто 25, из них: 2 случая мошенничества, 5 краж и 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пыть-Яхе курьер кафе по пути к клиенту исполнил все пожелания
Ханты-Мансийск включили в сборник «#ПораПутешествоватьПоРоссии-2019»
Взломщики соцсетей обманули пенсионерку из Нефтеюганска на 70 тысяч рублей
В Югре школы закрываются на карантин
В Сургуте управляющая компания оштрафована за отказ вывозить мусор
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
Сургут посетит боец ММА Хабиб Нурмагомедов
Тур «Северная сказка» в Белоярском районе привлекает этнотуристов
Житель Кондинского района прятал «спайс» в ботинках
В Нижневартовске на уборку снега вышли четыре новых погрузчика
В Сургуте спящая мама задавила в своей постели 2-месячного малыша
В Нижневартовске дорожное движение будут регулировать «умные» светофоры
В Ханты-Мансийске снизилась численность безработных
За минувшие сутки в Югре в 13 ДТП пострадали 15 человек. Есть погибший
Житель Сургута не дождался посылки с рыболовной катушкой
Погода в Югре 22 января: - 11 градусов и слабая метель