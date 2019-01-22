Житель Ханты-Мансийска после лечения зубов прихватил чужой смартфон

СЕГОДНЯ 08:56 2019-01-22T08:56:26+03:00

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Большую глупость совершил житель окружной столицы Югры, когда решил совершить кражу телефона в стоматологической клинике. Мужчину нашли по горячим следам.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске по факту кражи сотового телефона установлен подозреваемый. Известно, что кражу похититель совершил, находясь в стоматологической клинике. Сумма ущерба составила 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

В этот же день полицейскими Урая возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Злоумышленник похитил 22 500 рублей с банковской карты заявителя.

Всего в Югре за прошедшие сутки раскрыто 2 ранее зарегистрированные кражи.

Зафиксированы 43 преступления, раскрыто 25, из них: 2 случая мошенничества, 5 краж и 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.