В Ханты-Мансийске снизилась численность безработных
С начала января безработных в Ханты-Мансийске стало меньше на 9 человек. Всего же, по данным пресс-службы администрации окружной столицы Югры, численность безработных в 2018 году снизилась на 11,3%.
- Сохранению стабильной ситуации в городе способствует реализация окружной государственной программы «Содействие занятости населения», - считает глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. - В прошлом году, благодаря эффективному исполнению мероприятий госпрограммы было трудоустроено 3147 человек, создано 819 рабочих мест.
Добавим, что сегодня в городе зарегистрировано 159 безработных.
Несмотря на низкие показатели безработицы, глава поручил рассматривать каждый случай сокращения на предприятиях, и проверять их на обоснованность и защищенность высвобождаемых сотрудников.