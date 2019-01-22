2019-01-22T08:38:48+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске снизилась численность безработных

В городе реализуют программу «Содействие занятости населения»
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаФото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
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С начала января безработных в Ханты-Мансийске стало меньше на 9 человек. Всего же, по данным пресс-службы администрации окружной столицы Югры, численность безработных в 2018 году снизилась на 11,3%.

- Сохранению стабильной ситуации в городе способствует реализация окружной государственной программы «Содействие занятости населения», - считает глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. - В прошлом году, благодаря эффективному исполнению мероприятий госпрограммы было трудоустроено 3147 человек, создано 819 рабочих мест.

Добавим, что сегодня в городе зарегистрировано 159 безработных.

Несмотря на низкие показатели безработицы, глава поручил рассматривать каждый случай сокращения на предприятиях, и проверять их на обоснованность и защищенность высвобождаемых сотрудников.

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