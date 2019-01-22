За минувшие сутки в Югре в 13 ДТП пострадали 15 человек. Есть погибший

СЕГОДНЯ 07:59 2019-01-22T07:59:22+03:00

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Смертельное ДТП случилось накануне днём на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе.

Как сообщает Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 13:15 на 584 км трассы автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» пенсионер за рулём «Фиат» врезался в грузовик «Мерседес Бенц», двигающимся в попутном направлении. Автомобиль «Фиат» от удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Тойота Авенсис».

В результате происшествия, водитель автомобиля «Фиат» скончался на месте, а водитель и пассажир автомобиля «Тойота Авенсис» доставлены в больницу.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 15 получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.