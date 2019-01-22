2019-01-22T07:23:42+03:00
Происшествия

Житель Сургута не дождался посылки с рыболовной катушкой

Он обратился в полицию
Алена Кульмухаметова
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Жителей Ханты-Мансийского автономного округа продолжают обманывать мошенники. На этот раз на уловки преступников попали жители Сургута.

По данным пресс-службы полиции Сургута, двое местных жителей, мужчины в возрасте 37 и 63 лет, в сети Интернет заказали рыболовную катушку и токарный станок. Потенциальным продавцам они перечислили 18 и 25 тысяч соответственно.

Также в Сургуте пенсионерка, заказав одежду на 6 тысяч рублей, не дождалась своего товара. После получения перевода на карту злоумышленники перестали выходить на связь.

По данным фактам возбуждены уголовные дела статье «Мошенничество». Ведется следствие.

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