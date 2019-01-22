Погода в Югре 22 января: - 11 градусов и слабая метель

СЕГОДНЯ 06:53 2019-01-22T06:53:17+03:00

В Югре пасмурная погода с прояснениями Фото: Татьяна Коркина

В округе сегодня пасмурно

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Во вторник, 22 января в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём: -10,-15 ºС, местами -20,-25 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём: -11,-13 ºС.

В Сургуте пасмурно, снегопад. Ветер южный, юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -11 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -15, -11 градусов.