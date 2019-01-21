2019-01-21T15:49:21+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске устранены последствия порыва магистрального водопровода

Воду горожанам привозили цистернами
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Коммунальная авария случилась 10 января в районе магазина «Еврострой» города Ханты-Мансийск. Произошел порыв полиэтиленового трубопровода диаметром 400 мм на наружных сетях водоснабжения.

Муниципальным предприятием «Водоканал» централизованное водоснабжение было полностью восстановлено по резервным кольцевым водоводам. На участке улиц Шевченко, Строителей, Чехова и в «квадрате» улиц Чехова, Строителей, Дунина-Горкавича, района «Назымская» оставались без воды 15 индивидуальных жилых домов. На период проведения аварийно-восстановительных работ производился постоянный подвоз питьевой воды в цистернах.

Точное место повреждения было обнаружено с помощью новейшего телеинспекционного оборудования, что позволило производить минимальные земляные работы. При проведении восстановительных работ на трубопроводе, были задействованы три бригады слесарей, шесть единиц спецтехники.

По словам директора муниципального предприятия «Водоканал» Николая Молчанова, причиной аварийной ситуации стал заводской брак сегментного отвода.

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