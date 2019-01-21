2019-01-21T15:29:55+03:00
Происшествия

Бдительный сургутянин разбил в прах планы мошенников

Мужчина не раз читал об их уловках
Алена Кульмухаметова
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Просьбу подруги о помощи в 3,5 тысячи рублей житель Сургутского района не просто проигнорировал, но и обратился с заявлением в полицию.

Как сообщает УМВд по ХМАО-Югре, в дежурную часть отдела полиции сельского поселения Нижнесортымский Сургутского района обратился 34-летний мужчина с сообщением, что мошенники пытались завладеть его деньгами.

Полицейские установили, что через социальную сеть мужчине пришло письмо от его знакомой с просьбой занять деньги в сумме 3 500 рублей. Мужчина ранее слышал о подобных фактах обмана граждан на работе и читал в памятках, которые распространяют полицейские, поэтому решил позвонить своей знакомой, которая рассказал ему о том, что ее страницу взломали и рассылают сообщения.

Бдительный гражданин решил сообщить об этом в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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