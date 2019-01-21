Столице Югры завершилась выставка «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск!»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-21T15:21:04+03:00

Навигационным знакам пора исполнить свою миссию и отправиться в разные концы света

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В окружной столице Югре завершилась выставка навигационных знаков, изготовленных в рамках конкурса «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск!».

Напомним, югорские мастера, в рамках конкурса, своими руками создали одиннадцать эксклюзивных знаков-указателей, каждый из которых отражает природную, этнографическую и событийную специфику автономного округа.

- Нам стало жаль сразу раздать указатели путешественникам, поэтому было принято решение организовать небольшую выставку в одном из самых посещаемых торговых центов города, посетители которого могли полюбоваться произведениями мастеров Ханты-Мансийска. Теперь знакам пора исполнить свою миссию и отправиться в разные концы света, чтобы в итоге все дороги привели в Ханты-Мансийск! — прокомментировала заместитель директор Управления по развитию туризма и внешних связей Дина Гуц.

Один из знаков уже установлен на территории базы отдыха «Неройка» в посёлке Саранпауль, Березовского района.