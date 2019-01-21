Управляющий кафе в Сургутском районе кражами продуктов в магазинах пытался поправить дела в заведении

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-21T14:57:58+03:00

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Мужчина объяснил кражу попыткой спасти дела в затухающем кафе. Полицейские бизнес-план не оценили.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, заявлением о кражи продуктов питания обратилась директор одного из сетевых магазинов городского поселения Белый Яр Сургутского района. Женщина сообщила, что неизвестный, набрав продукты питания и алкогольную продукцию, на сумму около 26 тысяч рублей скрылся, не оплатив товар.

Кражу персонал заметил только через некоторое время, вспомнив, что в помещение находился мужчина, который к кассе так и не подошел. Факт кражи подтвердили и записи с камер видеонаблюдения. На которых видно, как подозреваемый беспрепятственно проходит с тележкой к выходу, из магазина, где отсутствует антикражная система.

Оперативники задержали вора. Им оказался 49-летний управляющий одного из кафе города. С его слов, в последнее время дела в заведении шли плохо, прибыль отсутствовала. Таким образом он решил покрыть убытки.

Установлено, что несколькими днями ранее фигурант совершил аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине может грозить лишение свободы сроком до 2 лет.