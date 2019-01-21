2019-01-21T14:49:15+03:00
Общество

Жителям округа предлагают стать участником Кубка Югры по управлению бизнесом «Точка Роста»

Заявки принимаются до 1 марта
Алена Кульмухаметова
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«Точка Роста» - это региональный этап национального чемпионата крупнейшего международного первенства по стратегическому управлению Global Management Challenge.

По информации правительства округа, в основе бизнес схватки — комплексный симулятор, моделирующий работу предприятия в условиях глобальной конкуренции. Команды-победители в каждой лиге представят Югру на Национальном финале в Москве. А его победителей ждет международный финал в Екатеринбурге!

Заявки принимаются до 1 марта на globalmanager.ru/register.

За 10 сезонов проекта из Югры участвовали больше 6000 человек.

Отметим, что югорчане неоднократно становились финалистами Национального чемпионата, дважды представляли регион и Россию на Global Management Challenge.

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