В Нижневартовске задержан наркосбытчик

СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-21T14:33:53+03:00

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Два тайника успел сделать 35-летний житель Сургутского района в Нижневартовске, но был вовремя задержан сотрудниками полиции.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, при себе у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 42 свертка с веществом темного цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое является гашишем, общей массой более 38 граммов. Установлено, что подозреваемый успел сделать два тайника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за растпространение наркотиков и пргиготовленю к преступлению. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит серьёзный срок.