2019-01-21T13:56:04+03:00
Спорт

Битву боксёра из Югры Магомеда Курбанова с бойцом из США Вальтером Кастильо покажет Матч ТВ

Югорский спортсмен прошёл 16 поединков
Алена Кульмухаметова
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Фото предоставлено Алексеем ГалановымФото предоставлено Алексеем Галановым
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Боксер из Ханты-Мансийского автономного округа Магомед Курбанов выступит в главном карде турнира RCC Boxing Promotions, который пройдет 22 февраля в Екатеринбурге.

Соперником российского боксера станет американец Вальтер Кастильо, который побывал в 25 поединках. Карьера Кастильо началась в 2008 году в Никарагуа с поражения раздельным решением судей, но дальше его карьера пошла вверх и за шесть лет он проиграл лишь дважды. Причем оба поражения он потерпел в титульных поединках. Последние три года он проживает и выступает в США.

Вся карьера Магомеда Курбанова прошла в России, за три года он провел 16 поединков, во всех одержал победы и завоевал четыре региональных пояса Всемирной боксерской ассоциации и Всемирного боксерского совета, а также стал чемпионом мира по молодежи по версии WBO. Сейчас он - третий номер рейтинга IBF, седьмой - WBA и 11 - WBC.

Бой Курбанова и Кастильо покажут в прямом эфире на телеканале Матч ТВ. Югорчанам предлагают поддержать земляка по другую сторону экранов телевизоров 22 февраля.

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