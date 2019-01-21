2019-01-21T13:45:14+03:00
Общество

Четверо югорчан прошли в финал конкурса «Лидеры России»

Мероприятие проходит в Екатеринбурге
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыФото с сайта правительства ХМАО-Югры
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Два жителя, Сургута, по одному из Лангепаса и Ханты-Мансийска прошли в финал конкурса управленцев России. Всего в заключительном этапе — 300 участников, 29 из которых — с Урала.

По информации портала правительства ХМАО-Югры, впереди участников конкурса ждут интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры. Это поможет усилить лидерские навыки, получить оценку от коллег по команде и комплексную обратную связь от наставников проекта.

Кстати, чтобы участвовать в финале в марте, до 21 февраля каждый должен выполнить задание «Сердце лидера». Это социальный проект, который участник реализует лично, а затем загружает видеоотчет о выполнении.

Напомним, ранее, в получил конкурса «Лидеры России» прошли 48 югорчан.

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