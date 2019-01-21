2019-01-21T13:38:20+03:00
Происшествия

Во время Крещения в Югре загорелась церковь

Из здания эвакуировали 15 человек
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Срочная эвакуация потребовалась прихожанам церкви в посёлке Фёдоровский Сургутского района. Во время праздника там случился пожар.

Как сообщает «Центроспас-Югория», 19 января спасатели выезжали на улицу Федорова в посёлок городского типа Федоровский, где при проведении празднования «Крещения Господне» произошло загорание подсобного помещения «Церковного комплекса». Эвакуированы 15 человек.

Информации о пострадавших нет.

Отметим, что с 14 по 20 января на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 36 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 2 человека, эвакуированы - 38. Травмы получили 5 человек.

Спасено материальных ценностей на сумму около 29 миллионов рублей.

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