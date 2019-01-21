Во время Крещения в Югре загорелась церковь
Срочная эвакуация потребовалась прихожанам церкви в посёлке Фёдоровский Сургутского района. Во время праздника там случился пожар.
Как сообщает «Центроспас-Югория», 19 января спасатели выезжали на улицу Федорова в посёлок городского типа Федоровский, где при проведении празднования «Крещения Господне» произошло загорание подсобного помещения «Церковного комплекса». Эвакуированы 15 человек.
Информации о пострадавших нет.
Отметим, что с 14 по 20 января на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 36 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 2 человека, эвакуированы - 38. Травмы получили 5 человек.
Спасено материальных ценностей на сумму около 29 миллионов рублей.