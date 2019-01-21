Директор туристической фирмы Сургута не желала рассчитываться с сотрудницей

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-21T12:58:08+03:00

Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Отчаялась получить заработанные деньги и обратилась в правоохранительные органы одна из сотрудниц туристической фирмы Сургута. В трудовые отношения вмешались директора и работницы следователи.

Как сообщает следственныйкомитет Югры, в Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении директора туристической компании по за невыплату заработной платы.

Ещё в 2018 году директор туристической компании допустила образование задолженности по заработной плате перед работницей на сумму свыше 80 тысяч рублей.

Следователями СКР по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на возмещение потерпевшей причиненного материального ущерба и установление всех обстоятельств образования задолженности.