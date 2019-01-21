В Нефтеюганске полицейские задержали неадекватного водителя
Не известно, каких бед мог натворить неадекватный водитель, рассекая на автомобиле по дорогам Югры если бы не патруль полиции. Заметив, что мужчина за рулём не совсем в своём уме, они направили его на медосвидетельствование.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, отделом дознания полиции Нефтеюганского района возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения, будучи лишенным прав на управление транспортным средством.
Отметим, что за прошедшие дни в Югре зарегистрировано 95 преступлений, раскрыто 66, из них: один случай угона, один грабеж, 16 краж и 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.