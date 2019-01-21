2019-01-21T12:45:25+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске полицейские задержали неадекватного водителя

Мужчина был под воздействием наркотиков
Алена Кульмухаметова
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Не известно, каких бед мог натворить неадекватный водитель, рассекая на автомобиле по дорогам Югры если бы не патруль полиции. Заметив, что мужчина за рулём не совсем в своём уме, они направили его на медосвидетельствование.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, отделом дознания полиции Нефтеюганского района возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения, будучи лишенным прав на управление транспортным средством.

Отметим, что за прошедшие дни в Югре зарегистрировано 95 преступлений, раскрыто 66, из них: один случай угона, один грабеж, 16 краж и 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

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