2019-01-21T12:41:02+03:00
Общество

Первый доходный дом в Нижневартовске сократит дефицит врачей

В долгосрочную аренду благоустроенные квартиры будут предоставляться преимущественно приглашенным медицинским работникам
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске по улице Мира завершается строительство первого доходного дома. По мнению администрации города, его появление позволит решить один из важных вопросов местного здравоохранения – сократить дефицит врачей - узких специалистов.

В долгосрочную аренду благоустроенные квартиры будут предоставляться преимущественно приглашенным медицинским работникам, что позволит дополнительно привлечь в город узких специалистов. В результате жители получат возможность посещать специалистов, которых сейчас в городе не хватает. Это, в свою очередь, будет способствовать сокращению очередности в поликлиниках. По словам главных врачей, чтобы решить проблему дефицита узких специалистов, необходимо привлечь в город еще 80 докторов.

- В настоящее время мы пригласили 15 узких специалистов. Они – потенциальные новоселы доходного дома, очень хотят переехать, - рассказал на совещании главный врач нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов.

Отметим, что в двухподъездном доме 178 квартир общей площадью более шести тысяч квадратных метров.

К концу февраля станет известна расчетная стоимость аренды квартир.

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