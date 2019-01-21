Девушка из Мегиона пошла на очередное преступление
Кражу духов совершила 20-летняя жительница Мегиона в одном из магазинов города.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, ранее у молодой югорчанки уже были проблемы с законом и она находится под подпиской о невыезде. На этот раз девушка совершила кражу парфюмерной продукции на сумму около 3 тысяч рублей.
А в Ханты-Мансийске полицейскими раскрыта кража, совершенная 34-летним мужчиной. Находясь в торговом центре, подозреваемый похитил наушники стоимостью 3500 рублей. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто 17 ранее зарегистрированных преступлений, из них: 11 краж, 4 угона и один случай причинения телесных повреждений.