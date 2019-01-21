2019-01-21T11:59:36+03:00
Происшествия

Девушка из Мегиона пошла на очередное преступление

Подписка о невыезде ее не испугала
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кражу духов совершила 20-летняя жительница Мегиона в одном из магазинов города.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, ранее у молодой югорчанки уже были проблемы с законом и она находится под подпиской о невыезде. На этот раз девушка совершила кражу парфюмерной продукции на сумму около 3 тысяч рублей.

А в Ханты-Мансийске полицейскими раскрыта кража, совершенная 34-летним мужчиной. Находясь в торговом центре, подозреваемый похитил наушники стоимостью 3500 рублей. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 17 ранее зарегистрированных преступлений, из них: 11 краж, 4 угона и один случай причинения телесных повреждений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске задержан наркосбытчик
Битву боксёра из Югры Магомеда Курбанова с бойцом из США Вальтером Кастильо покажет Матч ТВ
Четверо югорчан прошли в финал конкурса «Лидеры России»
Во время Крещения в Югре загорелась церковь
Директор туристической фирмы Сургута не желала рассчитываться с сотрудницей
В Нефтеюганске полицейские задержали неадекватного водителя
Первый доходный дом в Нижневартовске сократит дефицит врачей
Многодетную мать из Урая мошенники оставили без денег
В Югорске шесть малышей в детсаду заразились вирусом гепатита А
Три года дали жителю Сургута за помощь нарушителям избежать наказания
В Югре ОРВИ и гриппом чаще болеют дети до 2 лет
В Урае десятилетняя девочка за кражу оказалась в полиции
В Сургутском районе возродят занятия по национальной борьбе
Житель Нижневартовска похитил женскую сумку с богатым содержимым