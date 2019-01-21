Многодетную мать из Урая мошенники оставили без денег
Попытка продать детскую коляску дорого вышла для молодой многодетной мамы из Урая. На сайте объявлений на женщину вышли преступники.
Как сообщает полиция города Урай, накануне в дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о том, что с ее карты неизвестный похитил 19 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что мама троих малолетних детей находится в отпуске по уходу за ребенком. Молодая женщина решила продать детскую коляску, выставив объявление на один из популярных сайтов. Через какое-то время, ей на сотовый телефон поступил звонок от мужчины, который пояснил, что он желает приобрести данный товар, но так как он находится не в Урае, деньги он переведет на карту заявительницы, а коляску заберет курьерская служба. Доверчивая женщина сообщила мошеннику все данные по карте, а именно номер карты, секретных код с обратной стороны карты и срок действия карты.
После того, как с ее карты начали списываться деньги, женщина сообщила об этом мошеннику, на что мужчина сказал, что это какая-то ошибка и попросил номер другой карты. Потерпевшая сообщила номер второй своей карты, с которой впоследствии так же были сняты деньги
В настоящее время возбуждено уголовное по статье «Кража».