Многодетную мать из Урая мошенники оставили без денег

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-21T11:53:53+03:00

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Попытка продать детскую коляску дорого вышла для молодой многодетной мамы из Урая. На сайте объявлений на женщину вышли преступники.

Как сообщает полиция города Урай, накануне в дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о том, что с ее карты неизвестный похитил 19 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что мама троих малолетних детей находится в отпуске по уходу за ребенком. Молодая женщина решила продать детскую коляску, выставив объявление на один из популярных сайтов. Через какое-то время, ей на сотовый телефон поступил звонок от мужчины, который пояснил, что он желает приобрести данный товар, но так как он находится не в Урае, деньги он переведет на карту заявительницы, а коляску заберет курьерская служба. Доверчивая женщина сообщила мошеннику все данные по карте, а именно номер карты, секретных код с обратной стороны карты и срок действия карты.

После того, как с ее карты начали списываться деньги, женщина сообщила об этом мошеннику, на что мужчина сказал, что это какая-то ошибка и попросил номер другой карты. Потерпевшая сообщила номер второй своей карты, с которой впоследствии так же были сняты деньги

В настоящее время возбуждено уголовное по статье «Кража».