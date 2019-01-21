2019-01-21T14:26:55+03:00
Общество

В Югорске шесть малышей в детсаду заразились вирусом гепатита А

Следователи начали проверку
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреФото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Ранее в соцсети Вконтакте в югорской группе появилось сообщение, что шесть воспитанников детского сада «Гусельки» города Югорск заражены вирусом гепатита А.

Малыши находятся дома на лечении. Тяжёлой формы заболевания нет. В детском саду, куда ходили заболевшие, объявили карантин.

Глава Югорска Андрей Бородкин сообщил, что вспышки заболевания нет. Все факты своевременно выявлены и локализованы.

Между тем, следственный комитет Югры по сообщению СМИ о заражении гепатитом А воспитанников детского сада в Югорске, начал проверку.

Югорским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка в связи с сообщением СМИ о заражении шести воспитанников детского сада в городе Югорске гепатитом А.

В ходе проверки будут установлены причины заражения детей, условия, способствовавшие этому.

Отметим, что вирус гепатита А поражает печень. Чаще всего болезнь передаётся через грязные продукты или воду, а также при прямом контакте с инфицированным человеком. Гепатит А также называют болезнью грязных рук. Как уверяют медики, пациенты с таким диагнозом выздоравливают в 100% случаев.

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