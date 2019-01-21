Три года дали жителю Сургута за помощь нарушителям избежать наказания

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-21T11:01:30+03:00

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Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя города Сургута. Мужчина признан виновным в покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, молодой человек, используя анкетные данные лиц, привлеченных к административной ответственности, размещенной на официальном сайте мирового суда города Борисоглебск Воронежской области, создал в социальных сетях страницу под вымышленным именем, и подыскивал лиц, которые хотели бы избежать административного наказания.

Затем, разыскав потерпевшего, представившись помощником судьи, направил ему сообщение с предложением за 30 тысяч рублей поспособствовать отмене постановления о привлечении к административной ответственности, не имея реальной возможности исполнить данное обещание.

Однако, его преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.