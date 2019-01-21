2019-01-21T10:50:15+03:00
Общество

В Югре ОРВИ и гриппом чаще болеют дети до 2 лет

Жители округа обращаются за медпомощью чаще
Алена Кульмухаметова
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Югорчане начали болеть гриппомЮгорчане начали болеть гриппомФото: Татьяна Коркина
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Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по округу соответствует сезонному уровню. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО-Югры.

По результатам еженедельного мониторинга с 7 по 13 января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 41,01 на 10 тысяч населения, что на 23,2% ниже недельного эпидемического порога, но выше относительно предыдущей недели на 51,29%.

Всего, по данным ведомства, было госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп 276 человек. Чаще всего болеют дети до 2 лет.

За неделю проведено 934 исследований на грипп 453 пациентам. Были обнаружены вирус группы А, свиной грипп и другие вирусы.

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