В Урае десятилетняя девочка за кражу оказалась в полиции

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-21T10:42:49+03:00

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Желание обладать телефон было настолько сильным, что маленькая девочка решилась на кражу. Она взяла его у девочки из более обеспеченной семьи.

Как сообщили в полиции Урая, в дежурную часть с заявлением о краже дорогого гаджета обратилась местная жительница. Она сообщила, что телефон пропал у её маленькой дочери во время тренировок в одном из спортивных комплексов города.

Вскоре вор был найден. Им оказалась девочка 2008 года рождения. Ребёнок пояснил, что у родителей нет финансовой возможности на приобретение такого смартфона, но ей очень его захотелось.

В настоящее время с правонарушительницей проведена беседа, она поставлена на учет в ПДН.