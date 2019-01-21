В Урае десятилетняя девочка за кражу оказалась в полиции
Желание обладать телефон было настолько сильным, что маленькая девочка решилась на кражу. Она взяла его у девочки из более обеспеченной семьи.
Как сообщили в полиции Урая, в дежурную часть с заявлением о краже дорогого гаджета обратилась местная жительница. Она сообщила, что телефон пропал у её маленькой дочери во время тренировок в одном из спортивных комплексов города.
Вскоре вор был найден. Им оказалась девочка 2008 года рождения. Ребёнок пояснил, что у родителей нет финансовой возможности на приобретение такого смартфона, но ей очень его захотелось.
В настоящее время с правонарушительницей проведена беседа, она поставлена на учет в ПДН.