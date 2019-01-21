В Сургутском районе возродят занятия по национальной борьбе

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-21T10:30:48+03:00

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Развитию спорта в Сургутском районе уделяется особое внимание. Так, с 1 февраля в деревне Русскинская начнутся занятия по боксу для всех желающих. Об этом сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в социальной сети ВКонтакте.

«С 1 февраля в деревне Русскинская начнет работать секция по боксу для детей и взрослых. Для этого уже практически все готово, весь необходимый спортинвентарь уже закуплен. Также в планах администрации Сургутского района возродить в поселении занятия по национальной борьбе. Сейчас выбирают специалистов, которые будут вести занятия. Надеемся, все задуманное получится», пишет глава муниципалитета.