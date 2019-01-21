Житель Нижневартовска похитил женскую сумку с богатым содержимым

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-21T10:24:13+03:00

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Дерзкое преступление совершил житель Нижневартовска в минувшие выходные. Он похитил женскую сумку из автомобиля водителя, где находился ребенок. Полицейские нашли опустошенную сумку брошенной во дворах, а вскоре вышли на вора.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, ранее судимый вартовчанин из автомобиля женщины открыто похитил женскую сумку, в которой находились документы, 4 банковские карты, 1000 рублей и золотые изделия на общую сумму 31 000 рублей. Грабеж он совершил в то время, как вартовчанка вышла из авто, чтобы отвести в группы ребёнка. При этом в автомобиле оставалась её старшая дочь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.