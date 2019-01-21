2019-01-21T09:49:39+03:00
Общество

Житель Когалыма заставил банк вычеркнуть его из Бюро кредитных историй как злостного неплательщика

Мужчина выполнял свои обязательства
Алена Кульмухаметова
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Житель Когалыма обратился в суд с иском к ПАО «Почта Банк» о защите прав потребителя и потребовал обязать банк удалить из Бюро кредитных историй сведения о нем, как о недобросовестном плательщике. Кроме того мужчина требовал компенсации морального вреда и на судебные расходы.

Как сообщает Роспотребнадзор ХМАО-Югры, когалымчанин и «Почта Банк» заключили кредитный договор. Очередной платёж попал на воскресенье. Учитывая это, потребитель внес электронный платеж накануне в пятницу. Однако зачисление денег банк произвёл лишь в понедельник и начислил неустойку за неразрешенный пропуск платежа, а также комиссию за услугу «Кредитное информирование», что привело к образованию задолженности. Спорный платеж исказил дальнейшее исполнение обязательств потребителя, неустойка копилась и потребителя внесли в Бюро кредитных историй, как недобросовестного плательщика.

Роспотребнадзор полностью поддержал требования потребителя. Более того, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Однако, Когалымский суд это не учёл и оставил иск без удовлетворения, а решение вынес в пользу ПАО «Почта Банк». Потребитель подал апелляционную жалобу в окружной суд, а Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме выдал новое заключение, в котором позиция потребителя снова поддержана и изложены возражения на решение Когалымского городского суда.

Накануне суд признал исполнение обязательств перед банком надлежащим, обязала банк удалить сведения о потребителей, как о недобросовестном плательщике из Бюро кредитных историй, вынесла решение о взыскании с банка компенсации морального вреда и судебных расходов компенсации, а также, штрафа и судебных расходов.

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