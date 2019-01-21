2019-01-21T09:38:05+03:00
Общество

В Нижневартовске по квартирам горожан ходят охотники за пенсионными накоплениями

Они действуют дерзко и неожиданно
Алена Кульмухаметова
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Поверив преступникам, вартовчане рискуют остаться без пенсионных накоплений. Фото с сайта пиксабайПоверив преступникам, вартовчане рискуют остаться без пенсионных накоплений. Фото с сайта пиксабай
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Жители Нижневартовска рассказывают в соцсетях о странных посетителях, которые охотятся за их личными данными. Незнакомцы действуют нагло, требуя войти в квартиру. Единственное, что им нужно, это номер СНИЛС, якобы для подтверждения данных.

О похожем случае накануне в соцсети ВКонтакте рассказала вартовчанка, которая сумела распознать мошенника.

- Вчера вечером, после семи, постучал какой-то парень, представился Арменом из ПФР, показал какой-то документ госслужащего, похожий на самодельный, и настойчиво просил показать СНИЛС, предоставить номер и заключить какой-то договор. В дом он вошел без приглашения, проявлял явное недовольство из-за недоверия и отказа. Непонятно кто, непонятно зачем, ходит по квартирам, пытаясь убедить в том что договора заключенные с НПФ незаконные, говорит что я вам сейчас выдам второй документ, прикрепление к СНИЛСу (оно якобы должно быть обязательно). Полнейший развод, - пишет женщина.

Как оказалось, этот случай в Нижневартовске не единичный. Пост горожанки прокомментировали 50 человек, треть из которых сталкивались с подобной ситуацией.

- У нас тоже три дня назад такое произошло, но было потом смешно, - рассказывает историю Светлана. - Позвонили в двери, я ждала врача. Подумала, как быстро он пришёл и в домофон не звонил. У меня собака «стаф», я его на балкон закрыла, чтоб доктора не напугать. Вошедший господин настойчиво стал требовать СНИЛС. Как я не брыкалась, он настаивал и размахивал бумагами. Тогда я решила показать ему СНИЛС. Сказала, что принесу и пошла с балкона собаку выпустила. Я думала мои двери будут вращаться по кругу, как он ломанулся не смотря на то, что что полненький.

При этом распознать мошенника удается не всем. Некоторые вартовчане, преимущественно старшего поколения, послушно передали данные СНИЛС.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» в отделении Пенсионного Фонда РФ, их сотрудники не ходят по квартирам будущих и настоящих пенсионеров с требованием показать документы. Так действуют только мошенники.

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