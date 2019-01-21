В Когалыме на 90 дней прикрыли конюшню скаковых лошадей

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-21T08:57:10+03:00

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Возмущенные неожиданным соседством с конюшней дачники обратились с письменной жалобой в администрацию Когалыма еще в конце декабря 2018 года. По информации Роспотребнадзора Югры, заявители требовали прояснить ситуацию с правомерностью обустройства конюшни на дачных участках.

Сотрудники Роспотребнадзора усмотрели небезопасное соседство животных с прилегающими участками, предназначенными для ведения садоводства, из-за ненадлежащего содержания территории в части вывоза навоза.

При этом, участок, на котором расположилась конюшня, был предоставлен для ведения садоводства.

По результатам административного расследования и проведенных экспертиз возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. Материалы указанных дел направлены в Когалымский городской суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности.

Когалымский городской суд назначил максимальную меру наказания - административное приостановление деятельности на срок 90 суток. Постановления суда вступили в законную силу.