2019-01-21T08:41:06+03:00
Общество

Школа Излучинска выплатит ученику 700 тысяч рублей за полученную травму

Добровольно компенсировать последствия травмы она отказалась
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Мальчик из начальных классов получил инвалидность в результате травмы, полученной в школе Излучинска. Ребёнок долгое время находился в больнице.

Накануне прокуратура Нижневартовского района провела проверку по факту получения учеником Излучинской начальной школы №2 травмы, вследствие которой ему была установлена инвалидность.

Установлено, что причиненный несовершеннолетнему в результате травмы вред не компенсирован в добровольном порядке.

Прокуратура района в Нижневартовский районный суд предъявила исковое заявление в интересах мальчика о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда школе и администрации Нижневартовского района в размере более 690 тысяч руб.

Решением суда требования прокурора удовлетворены частично, с ответчиков взысканы более 330 тысяч рублей.

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