В полуфинал «Лидеров России» прошли 48 югорчан

СЕГОДНЯ 08:29 2019-01-21T08:29:08+03:00

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Полуфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Уральском федеральном округе стартовал в Екатеринбурге.

Участниками конкурса стали 315 человек из субъектов федерального округа, в том числе 48 югорчан.

Как сообщает портал правительства ХМАО-Югры, очный этап конкурса состоялся еще 18 января – участники прошли тестирование в присутствии экспертов, по итогам которого 253 из 315 человек подтвердили высокие результаты заочного этапа и поборются за право выхода в финал.

- До этого этапа дошли самые сильные. Участники поставили цель – изменить жизнь к лучшему – и планомерно идут к ее достижению, – сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

В течение двух дней участники будут состязаться за право выхода в финал. Результаты станут известны 21 января. 300 финалистов конкурса получат гранты, смогут стать участниками программы развития кадрового управленческого резерва государства.