Житель Ханты-Мансийска за наркотики отправился в колонию на три года
Он покупал их через Сеть для себя
Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне Ханты-Мансийский районный суд признал виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Наркотические средства мужчина покупал через Интернет для собственного употребения.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, житель Ханты-Мансийска в сентябре 2018 года через интернет-сайт приобрел наркотики в крупном размере для собственного употребления, которые хранил при себе.
Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.