Житель Ханты-Мансийска за наркотики отправился в колонию на три года

СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-21T07:58:20+03:00

Он покупал их через Сеть для себя

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Накануне Ханты-Мансийский районный суд признал виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Наркотические средства мужчина покупал через Интернет для собственного употребения.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, житель Ханты-Мансийска в сентябре 2018 года через интернет-сайт приобрел наркотики в крупном размере для собственного употребления, которые хранил при себе.

Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.