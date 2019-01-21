Житель Нижневартовска ограбил машину, в которой сидела дочь владелицы

СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-21T07:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Вартовчанка припарковала автомобиль и отправилась в детский сад. По возвращении она обнаружила пропажу денег. При этом вора не смутило присутствие ребёнка в машине.

По информации пресс-служба УМВД Нижневартовска, женщина припарковалась возле детского сада и повела ребенка в группу. В авто осталась старшая дочь. Присутствие ребёнка не смутило грабителя, который проник в салон и похитил дамскую сумку. Там находились банковские карты, документы, золотые украшения, кошелек. После этого воришка скрылся в неизвестном направлении.

- Проводя оперативные мероприятия, сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого, а также адрес его проживания. Молодого человека задержали по месту жительства, — сказано в сообщении.

Кошелек был обнаружен в соседнем дворе без денег.

Как сообщили в полиции, ранее уже нарушал закон и был судим.