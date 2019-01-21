2019-01-21T07:35:51+03:00
Происшествия

Житель Нижневартовска ограбил машину, в которой сидела дочь владелицы

Преступнику не помешало присутствие ребенка
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вартовчанка припарковала автомобиль и отправилась в детский сад. По возвращении она обнаружила пропажу денег. При этом вора не смутило присутствие ребёнка в машине.

По информации пресс-служба УМВД Нижневартовска, женщина припарковалась возле детского сада и повела ребенка в группу. В авто осталась старшая дочь. Присутствие ребёнка не смутило грабителя, который проник в салон и похитил дамскую сумку. Там находились банковские карты, документы, золотые украшения, кошелек. После этого воришка скрылся в неизвестном направлении.

- Проводя оперативные мероприятия, сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого, а также адрес его проживания. Молодого человека задержали по месту жительства, — сказано в сообщении.

Кошелек был обнаружен в соседнем дворе без денег.

Как сообщили в полиции, ранее уже нарушал закон и был судим.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три года дали жителю Сургута за помощь нарушителям избежать наказания
В Югре ОРВИ и гриппом чаще болеют дети до 2 лет
В Урае десятилетняя девочка за кражу оказалась в полиции
В Сургутском районе возродят занятия по национальной борьбе
Житель Нижневартовска похитил женскую сумку с богатым содержимым
Житель Когалыма заставил банк вычеркнуть его из Бюро кредитных историй как злостного неплательщика
Житель Ханты-Мансийска «подарил» мошенникам 60 тысяч рублей
В Нижневартовске по квартирам горожан ходят охотники за пенсионными накоплениями
В Когалыме на 90 дней прикрыли конюшню скаковых лошадей
Школа Излучинска выплатит ученику 700 тысяч рублей за полученную травму
В полуфинал «Лидеров России» прошли 48 югорчан
В минувшие выходные в 18 ДТП пострадали 23 человека. Есть погибшие
Житель Ханты-Мансийска за наркотики отправился в колонию на три года
В Югре за нарушения оштрафованы 24 водителя автобусов
Погода в Югре 21 январе: -7 градусов и метели
Югра в группе лидеров среди регионов страны по низкой младенческой и общей смертности
В Нягани спасатели передали окровавленного мужчину медикам
В Нижневартовске ищут водителя, который сбил подростка и скрылся с места ДТП
В крещенские купели окунулись 50 тысяч югорчан
В Нижневартовске на зимний фестиваль ГТО приглашают семьи
Погода в Югре 20 января: -8 градусов и метель
Глава Сургута пересадил чиновников на такси и сэкономил 25 миллионов рублей
В Радужном задержан преступник, находящийся в федеральном розыске
На набережной реки Обь в Нижневартовске начались купания в иордани