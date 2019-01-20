2019-01-20T15:39:39+03:00
Спасатель

В Нягани спасатели передали окровавленного мужчину медикам

Он пытался с вести счёты с жизнью
Алена Кульмухаметова
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Спасатели передали раненого медикамСпасатели передали раненого медикамФото: Татьяна Коркина
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Звонок спасателям поступил 17 января. В одной из квартир в Нягани мужчина планировал свести счёты с жизнью.

Как сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории», спасатели выезжали в 1 микрорайон города Нягань. Им требовалось оказать помощь сотрудникам скорой помощи, которые не могли открыть входную дверь в квартире мужчины. Медики сообщили, что, няганец, предположительно, совершил суицид.

Спасатели, в присутствии сотрудников полиции и скорой помощи, при помощи специального оборудования, открыли дверь. В квартире находился окровавленный 42-летний мужчина. Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи.

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