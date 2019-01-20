В Нижневартовске ищут водителя, который сбил подростка и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 15:24 2019-01-20T15:24:28+03:00

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Кто водитель и какой был автомобиль, пытаются установить сотрудники Госавтоинспекции Нижневартовска. Наезд на 16-летнюю девушку случился 17 января в 17:40.

Как сообщили в ведомстве, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно темного цвета, тип кузова – седан, двигался по улице Героев Самотлора от улицы Нововартовская в сторону улицы Мира. При выезде с перекрестка с улицей Ленина, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнюю.

Девушке понадобилась помощь медиков. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции ищут водителя, совершившего наезд. ГИБДД города обращается к очевидцам данного происшествия и просит позвонить по телефонам: 49-72-42, 49-72-20,49-72-36 или 02.