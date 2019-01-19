На набережной реки Обь в Нижневартовске начались купания в иордани
На реке Обь оборудованы мужская и женская купели, а также теплые палатки для переодевания.
Отметим, что в день Крещения погода выдалась на редкость тёплой. Знаменитых морозов нет, потому ожидается наплыв желающих искупнуться.
Как сообщает администрация города Нижневартовск, впервые для удобства вартовчан, желающих совершить обряд омовения в темное время суток, на льду рядом с купелями установлены две переносные электрические опоры. Хорошая видимость позволит людям, в особенности с ослабленным зрением, свести риск получения травмы к минимуму как при спуске в купель, так и при выходе из нее. Совершить обряд омовения можно только до 22 часов. После этого времени доступ к купелям будет перекрыт в целях безопасности граждан.
Весь день охрану общественного порядка будут обеспечивать полицейские и представители добровольных народных дружин. Рядом с купелями будут дежурить бригады врачей скорой медицинской помощи.
Напомним, особенностью празднования Крещения для вартовчан в этом году стал возврат к традициям праздника – когда совершить обряд омовения можно непосредственно в проруби («иордани»), а не только в специально установленных на берегу купелях.
Принять участие в купаниях и запастись крещенской водой вартовчане смогут в нескольких точках Нижневартовска:
- на реке рядом с храмом Рождества Христова, расположенного по адресу: улица 60 лет Октября, 68;
- на территории храма в честь Великомученика и Целителя Пантелеймона, расположенного по адресу: улица Маршала Жукова, 21;
- на территории храма святителя Николая Чудотворца в п. Солнечном.
Погреться вартовчане, пришедшие к реке Обь, смогут в двух автобусах, которые будут находиться на набережной. Также всем желающим предложат горячий чай.