2019-01-19T11:19:12+03:00
Общество

На набережной реки Обь в Нижневартовске начались купания в иордани

Совершить обряд омовения можно только до 22 часов
Алена Кульмухаметова
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На реке Обь оборудованы мужская и женская купели, а также теплые палатки для переодевания.

Отметим, что в день Крещения погода выдалась на редкость тёплой. Знаменитых морозов нет, потому ожидается наплыв желающих искупнуться.

Как сообщает администрация города Нижневартовск, впервые для удобства вартовчан, желающих совершить обряд омовения в темное время суток, на льду рядом с купелями установлены две переносные электрические опоры. Хорошая видимость позволит людям, в особенности с ослабленным зрением, свести риск получения травмы к минимуму как при спуске в купель, так и при выходе из нее. Совершить обряд омовения можно только до 22 часов. После этого времени доступ к купелям будет перекрыт в целях безопасности граждан.

Весь день охрану общественного порядка будут обеспечивать полицейские и представители добровольных народных дружин. Рядом с купелями будут дежурить бригады врачей скорой медицинской помощи.

Напомним, особенностью празднования Крещения для вартовчан в этом году стал возврат к традициям праздника – когда совершить обряд омовения можно непосредственно в проруби («иордани»), а не только в специально установленных на берегу купелях.

Принять участие в купаниях и запастись крещенской водой вартовчане смогут в нескольких точках Нижневартовска:

- на реке рядом с храмом Рождества Христова, расположенного по адресу: улица 60 лет Октября, 68;

- на территории храма в честь Великомученика и Целителя Пантелеймона, расположенного по адресу: улица Маршала Жукова, 21;

- на территории храма святителя Николая Чудотворца в п. Солнечном.

Погреться вартовчане, пришедшие к реке Обь, смогут в двух автобусах, которые будут находиться на набережной. Также всем желающим предложат горячий чай.

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