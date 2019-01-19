2019-01-19T09:24:52+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске дачный вор ожидает вынесения приговора суда

Мужчина неоднократно «посещал» чужие дачи
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанин воровал в дачных домахЮгорчанин воровал в дачных домахФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Скрыться от полиции за кражи на дачных участках жителю Нефтеюганска не удалось. Молодой мужчина ожидает приговора суда.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 22-летнего жителя Нефтеюганска. Молодой мужчина замечен в двух кражах с дач. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

Так, в конце октября в дежурную часть полиции по Нефтеюганскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что из его дома было похищено имущество. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими был установлен и задержан мужчина, причастный к совершению данного преступления.

Установлено, что злоумышленник, разбив окно, проник в один из дачных домов. Похитив золотые изделия и технику, он скрылся с места происшествия. Впоследствии стражами порядка установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления. Так, из нежилого помещения злоумышленник похитил продукты питания и бытовые товары.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На набережной реки Обь в Нижневартовске начались купания в иордани
Погода в Югре 19 января: сильный ветер и метель
Директор фирмы из Нижневартовска задолжал сотрудникам 33 миллиона рублей
В Югре через несколько часов откроют 52 купели
В Ханты-Мансийске состоялись соревнования по лыжным гонкам
В Сургуте два клиента турфирмы остались без отпуска
В Сургуте за мошенничество с материнским капиталом осужден мужчина
Трое жителей Югры перевели мошенникам с сайта объявлений 100 тысяч рублей
В Урае ключи от новых квартир получили 14 семей
В городе Советский водитель «Мерседес» насмерть разбился, врезавшись в столб
Житель Лангепаса перечислил денег мошенникам вдвое больше, чем они просили
Югра подпишет соглашение о сотрудничестве с аналитическим центром при правительстве РФ
Убийцу задушенной жительницы Сургута нашли по следам ДНК
В Югре сертификат для подготовки приемных родителей будет стоить 30 тысяч рублей
В Югорске осудили 18-летнего парня за изнасилование двух женщин
Для жителей Ханты-Мансийска вновь открыта выставка метеоритов
Житель Югры за картинку снегохода отправил мошеннику 200 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске малышей от 2 месяцев принимают в детский сад
В Югре на «телефон доверия» по коррупции поступило 87 звонков
Жительница Сургута отправлена в тюрьму на пять лет за наркотики