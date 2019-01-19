В Нефтеюганске дачный вор ожидает вынесения приговора суда

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-19T09:24:52+03:00

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Скрыться от полиции за кражи на дачных участках жителю Нефтеюганска не удалось. Молодой мужчина ожидает приговора суда.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 22-летнего жителя Нефтеюганска. Молодой мужчина замечен в двух кражах с дач. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

Так, в конце октября в дежурную часть полиции по Нефтеюганскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что из его дома было похищено имущество. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими был установлен и задержан мужчина, причастный к совершению данного преступления.

Установлено, что злоумышленник, разбив окно, проник в один из дачных домов. Похитив золотые изделия и технику, он скрылся с места происшествия. Впоследствии стражами порядка установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления. Так, из нежилого помещения злоумышленник похитил продукты питания и бытовые товары.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.